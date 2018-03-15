В ЦИК ответили на обращение Соловьева по поводу слез Собчак

08:52 15 марта 2018 2

Ведущий пожаловался на невозможность перебивать участников дискуссии Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Центризбиркоме РФ ответили на обращение ведущего телеканала «Россия-1» Владимира Соловьева. Он пожаловался на невозможность регулировать ход дискуссий, когда кандидата в президенты России Ксению Собчак довели до слез. В ЦИК пояснили, что формат дебатов регулирует их организатор.

«Формат дебатов находится в компетенции организации телерадиовещания. Они имеют право [менять формат], а мы можем еще раз разъяснить, что они могут любой формат и поведение ведущего определить самостоятельно», — цитирует РБК слова секретаря Центризбиркома. В ходе дискуссии кандидатов Соловьев не раз указывал участникам, что они выступают вне очереди, перебивая друг друга.

Напомним, в ходе дебатов кандидатов в президенты РФ на телеканале «Россия-1» Ксения Собчак обвинила участников в том, что они постоянно ее перебивают и ведут себя неуважительно. В результате она расплакалась и ушла из студии, пишет RNS. На замечания с ее стороны лидер ЛДПР Владимир Жириновский указал: «Заплачь, мама прибежит сейчас». Соловьев в свою очередь посчитал инцидент ужасным и пояснил, что не может вмешиваться. «Как только ЦИК мне прикажет, я начну вас перебивать», — заявил он.

После ухода Собчак Соловьев назвал произошедшее коллективной травлей. После этого он обратился в ЦИК с просьбой влиять на этот процесс, отмечает «Утро.ру». Ранее Соловьев сообщал, что из-за нецензурной брани некоторых кандидатов на пост главы государства во время теледебатов, которые он проводил, могут привести к замечаниям к телеканалу со стороны Роскомнадзора, напоминает «Национальная служба новостей».

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Избирателям предстоит отдать свой голос за одного из восьми кандидатов. Это Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), самовыдвиженец Владимир Путин, Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»).