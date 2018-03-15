{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Телебашню Екатеринбурга взорвут в марте. Точная дата
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,94
Динамика за 2 недели
Евро 70,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
15 марта 2018
14 марта 2018
09:37  15 марта 2018 3

Россияне все больше одобряют присоединение Крыма. Сказалось предвыборное повышение зарплат

Первомай (1 мая). Демонстрация. Сургут, веселье, радость, улыбки, смайлики
Большинство россиян довольны присоединением КрымаФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
все новости сюжета

Число россиян, считающих, что присоединение Крыма принесло России больше пользы, чем вреда, выросло до 70%. Как отметили в «Левада-центре», этот показатель является максимумом, зафиксированным с марта 2015 года.

Согласно результатам опроса организации, неизменным на протяжении четырех лет остается количество тех, кто одобряет присоединение полуострова — 86%. Однако о вреде события высказались 15% респондентов, пишут «Ведомости». Также число считающих, что Россия нарушила свои международные обязательства, возросло с 10% с ноября 2014 года до 14%, а число уверенных в обратном снизилось с 78% до 74%. Не одобряют присоединение Крыма 10% опрошенных россиян, что раздражает 18% участников опроса.

Социолог «Левада-центра» Наталья Зоркая напомнила, что выборы президента в этом году пройдут в день присоединения Крыма. «Возможно, свою роль сыграла воинственная часть президентского послания, которое нагнетает противостояние с Западом. Люди понимают, что изначально корни этого конфликта именно в Крыму и ситуации на Украине. Идеологическая составляющая „Россия против всего мира“ по-прежнему играет роль», — пояснила Зоркая.

По мнению политолога Алексея Макаркина, на благодушное настроение россиян повлияло увеличение зарплаты перед выборами. «После успокоения и начала восприятия Крыма как своего появилась некоторая обида: почему им мост строят, а нам нет, почему им деньги дают, а нам нет? Сейчас же перед выборами вроде стали увеличивать зарплаты, люди почувствовали, что деньги есть. Видимо, в этой обстановке претензии к тому, почему Крыму дают денег, а нам нет, стали уменьшаться», — отметил в беседе с «Ведомостями» эксперт.

Ранее в ООН признали Крым частью России, писало «Утро.ру». Как сообщала «Русская планета», российские власти выделили из бюджета на развитие Крыма и Севастополя 84,5 миллиарда рублей для реализации Федеральной целевой программы. В свою очередь президент Владимир Путин поздравил 14 марта жителей полуострова с четырехлетней годовщиной воссоединения и подчеркнул, что «вместе — мы огромная сила», напоминает RT.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров