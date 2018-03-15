09:37 15 марта 2018 3

Большинство россиян довольны присоединением Крыма Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Число россиян, считающих, что присоединение Крыма принесло России больше пользы, чем вреда, выросло до 70%. Как отметили в «Левада-центре», этот показатель является максимумом, зафиксированным с марта 2015 года.

Согласно результатам опроса организации, неизменным на протяжении четырех лет остается количество тех, кто одобряет присоединение полуострова — 86%. Однако о вреде события высказались 15% респондентов, пишут «Ведомости». Также число считающих, что Россия нарушила свои международные обязательства, возросло с 10% с ноября 2014 года до 14%, а число уверенных в обратном снизилось с 78% до 74%. Не одобряют присоединение Крыма 10% опрошенных россиян, что раздражает 18% участников опроса.

Социолог «Левада-центра» Наталья Зоркая напомнила, что выборы президента в этом году пройдут в день присоединения Крыма. «Возможно, свою роль сыграла воинственная часть президентского послания, которое нагнетает противостояние с Западом. Люди понимают, что изначально корни этого конфликта именно в Крыму и ситуации на Украине. Идеологическая составляющая „Россия против всего мира“ по-прежнему играет роль», — пояснила Зоркая.

По мнению политолога Алексея Макаркина, на благодушное настроение россиян повлияло увеличение зарплаты перед выборами. «После успокоения и начала восприятия Крыма как своего появилась некоторая обида: почему им мост строят, а нам нет, почему им деньги дают, а нам нет? Сейчас же перед выборами вроде стали увеличивать зарплаты, люди почувствовали, что деньги есть. Видимо, в этой обстановке претензии к тому, почему Крыму дают денег, а нам нет, стали уменьшаться», — отметил в беседе с «Ведомостями» эксперт.

Ранее в ООН признали Крым частью России, писало «Утро.ру». Как сообщала «Русская планета», российские власти выделили из бюджета на развитие Крыма и Севастополя 84,5 миллиарда рублей для реализации Федеральной целевой программы. В свою очередь президент Владимир Путин поздравил 14 марта жителей полуострова с четырехлетней годовщиной воссоединения и подчеркнул, что «вместе — мы огромная сила», напоминает RT.