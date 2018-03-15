«АвтоВАЗ» рассказал, какой будет новая Lada

09:52 15 марта 2018 0

Главный дизайнер «АвтоВАЗа» назвал «Ниву» иконой Фото: сайт www.lada.ru

Главный дизайнер «АвтоВАЗа» Стив Маттин рассказал, что обновленный внедорожник Lada 4×4 будет похож на старую «Ниву». Он назвал «Ниву» иконой автогиганта.

Новое поколение кроссовера Lada 4×4 унаследует ее классические черты. «Есть некие запоминающиеся специфические элементы. Естественно, в будущем 4×4 стараемся сделать так, чтобы эти яркие элементы, известные сегодня, будут узнаваемы в новой модели», — цитирует Маттина «Федеральное агентство новостей».

Дизайнер рассказал, что «Нива» является иконой отечественного автопроизводителя и останется ею, сообщает телеканал 360. В ближайшее время на заводе планируют поменять цветовую гамму, которая не пользуется спросом у покупателей, пишут Nation News. По словам Маттина, «каждый раз, когда мы представляем новый продукт — один цвет кузова всегда новый». Также он напомнил, что в прошлом году Lada 4×4 отметила 40 лет с начала своего производства. Завод пока не сообщает о сроках появления нового поколения внедорожника Lada 4×4.

Как ранее сообщало «URA.RU», легендарная «Нива» стала самым продаваемым российским автомобилем за рубежом. На долю LADA 4×4 приходится четверть поставленных за границу машин.