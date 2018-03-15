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15 марта 2018
14 марта 2018
13 марта 2018
Главные новости Югры
12:11  15 марта 2018 4

В ХМАО вице-мэр, осужденный за крупную взятку, получил новую должность

Визит Комаровой. Лангепас, лангепас
В мэрии Лангепаса ответственную миссию возложили на экс-замглавы, осужденного за взяткуФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Бывший замглавы Лангепаса Андрей Миниахметов стал директором МУП «Тепловодоканал» Лангепаса. Эта информация появилась в открытых источниках, данные были также внесены в ЕГРЮЛ (копия выписки есть в распоряжении «URA.RU»).

Согласно этим данным, Миниахметов возглавил «Тепловодоканал» в середине февраля, через месяц после того. как его признали виновным в получении взятки. Как ранее сообщало «URA.RU», чиновника обвиняли в получении взятки в один миллион рублей от Андрея Гурина — владельца фирмы из Когалыма ООО «КонцессКом». Суд признал Миниахметова виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 2,5 миллиона рублей, а также без права занимать муниципальные должности в течении двух лет.

«Ему запрещено заниматься государственной и муниципальной службой. Директор МУП не является должностным лицом. Он руководитель коммерческого предприятия», — прокомментировал адвокат Миниахметова Сергей Даниленко.

На момент публикации получить комментарий в «Тепловодоканале» и мэрии Лангепаса не удалось — глава города Борис Сурцев не ответил на звонки на мобильный телефон. В приемной мэра отправляют в управление информполитики, где не берут трубку. Игнорируют звонки и в «Тепловодоканале». По данным источников «URA.RU», знакомых с ситуацией, Миниахметов займется ликвидацией МУПа — имущество этого предприятия в рамках концессионного соглашения перешло к «КонцессКом» — тому самому, владелец которого, по версии следствия и суда, давал чиновнику взятку. Какую должность получит Миниахметов после ликвидации «Тепловодоканала», пока выяснить не удалось.

Антон Степыгин
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