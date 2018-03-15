Курганские подростки стали реже насиловать и калечить земляков

В 2017 году в Курганской области подростковая преступность снизилась на 19,5%. Статистику правонарушений среди несовершеннолетних привела пресс-служба региональной прокуратуры.
Всего за минувший год подростки совершили 515 правонарушений. Основная доля пришлась на преступления с корыстным умыслом: юноши и девушки 287 раз попались на кражах, 52 раза — на грабежах и 16 — на разбое.
Как отмечают в надзорном ведомстве, при общей позитивной динамике количество тяжких и особо тяжких преступлений выросло на 7,8%. Это связано с тем, что в эти категории входят кражи из жилища, мошенничество, разбой и грабежи. Количество же нарушений закона, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, изнасилованиями и оборотом наркотиков, напротив, снизилось.
Повторно идти на преступления подростки стали на 34,6% реже. Также уменьшилось число правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного (на 12,3%) и наркотического (на 20%) опьянения. Незначительно снизилась групповая преступность несовершеннолетних, на 20% стало меньше инцидентов с участием детей до 16 лет.
Как писало «URA.RU», ранее глава УМВД по Кургану Марат Юсупов назвал причинами подростковой преступности в городе АУЕ и отсутствие карманных денег. Он пообещал, что в 2018 году полиция направит усилия на снижение подростковой преступности в городе.