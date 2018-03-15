Генпрокурор Украины рассказал, как Савченко планировала взорвать Раду

16:52 15 марта 2018 0

Савченко призвала к госперевороту instagram

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил народного депутата Верховной Рады Надежду Савченко в планировании теракта в здании украинского парламента и пообещал арестовать злоумышленницу. В ответ Савченко призвала народ к свержению власти украинского лидера Петра Порошенко.

«Следствие имеет неопровержимые доказательства того, что Савченко хотела уничтожить боевыми гранатами две ложи, минометным огнем обрушить купол здания, а тех, кто выживет, «добить автоматными очередями», — заявил на заседании Рады Луценко. Он добавил, что исполнителей теракта Савченко вербовала лично. Генпрокурор сообщил, что намерен внести представление о лишении Савченко депутатской неприкосновенности и ее аресте, пишет «Федеральное агентство новостей».

В ответ Савченко организовала брифинг возле здания Службы безопасности Ураины (СБУ) и призвала к госперевороту. «Украинцы, задайтесь вопросом — кто из вас хоть раз не задумывался о том, чтобы уничтожить эту власть, снести эту власть к чертовой матери, как призывал Майдан?! Кто из вас не думал о том, чтобы взорвать Банковую или Верховную Раду?!» — заявила Савченко.

Прокурор вызвал Савченко на допрос в СБУ 12 марта в качестве свидетеля по делу главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана, которого подозревают в подготовке терактов в центре Киева, напоминает «Национальная служба новостей». Но Савченко не явилась в СБУ, и ее коллеги предположили, что Надежда подалась в Москву, уточняют argumenti.ru. Однако Савченко опровергла информацию о побеге в Россию. Она опубликовала на своей странице в Facebook фотографии из Страсбурга, отмечает телеканал 360.