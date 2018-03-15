Кудрин рассказал, как поможет правительству после выборов

16:58 15 марта 2018 0

Бывший глава Минфина раскритиковал состояние российской инфраструктуры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин заявил, что готов помогать правительству, которое будет сформировано после президентских выборов. По словам главы Центра стратегических разработок (ЦСР), для этого разработана целая программа, направленная на изменения в сфере образования, здравоохранения и инфраструктуры.

Кудрин отметил, что эксперты ЦСР разработали экономическую программу, направленную на изменение работы государства в семи направлениях. В первую очередь, по словам экс-главы Минфина, необходимо создать центры эффективного госуправления, которые будут контролироваться администрацией президента и кабинетом министров. Кроме того, Кудрин считает, что в течение следующих шести лет государству придется увеличить расходы на образование, здравоохранение и инфраструктуру — порядка 750 миллиардов рублей по каждому из направлений.



«С такой инфраструктурой как сейчас, с такими сроками и стоимостью перевозки грузов, у нас не будет высокой производительности ни в одной отрасли», — заявил Кудрин в ходе выступления на форуме «Россия — страна возможностей». Кудрин также пояснил, что предложения ЦСР уже переданы президенту и в ближайшее время часть из них может быть взята на вооружение правительством. Он добавил, что готов «помогать при условии, если мы будем не успокаиваться на полумерах, потому что вызовы очень большие».