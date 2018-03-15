Госохрана накажет УГМК за взрыв телебашни в Екатеринбурге

17:32 15 марта 2018 0

До сих пор не принято решение о признании башни объектом культурного наследия Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области намерено применить штрафные санкции к УГМК в случае, если компания все же взорвет недостроенную телебашню в Екатеринбурге. В ведомстве до сих пор рассматривается вопрос о признании башни объектом культурного наследия.

«Решение по башне до сих пор не принято. До этого момента ничего предпринимать нельзя. Если УГМК нарушит закон, компания будет наказана, как именно, пока не могу сказать», — сообщила «URA.RU» Евгения Игнатова, начальник отдела правовой и организационной работы управления.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что екатеринбуржец Олег Букин подал в ведомство запрос о признании недостроенной телебашни объектом культурного значения. В ведомстве сообщили, что примут решение в течение 90 рабочих дней. Таким образом, срок принятия решения истекает в июне 2018 года. Между тем в распоряжении «URA.RU» оказался документ, согласно которому взрыв башни назначен на промежуток времени с семи до одиннадцати часов утра 24 марта, еще до принятия решения госохраной.