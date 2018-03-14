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Телебашню Екатеринбурга взорвут в марте. Точная дата
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14 марта 2018
13 марта 2018
Главные новости Свердловской области
17:29  14 марта 2018 0

Стала известна дата сноса телебашни в Екатеринбурге. Ее взорвут в марте

Посетители в историческом парке
Башню взорвут 24 марта, несмотря на протесты горожанФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Снос телебашни в Екатеринбурге
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В распоряжении редакции «URA.RU» оказался документ, в котором названа дата сноса екатеринбургской недостроенной телебашни. В документе сказано, что объект незавершенного строительства «Радиопередающая станция г. Екатеринбург» взорвут в субботу, 24 марта. Представители компании «Работы взрывные специальные», которая будет взрывать башню, запросили министерство безопасности Свердловской области предоставить экипажи областной Службы спасения для дежурства в оцеплении вокруг объекта 24 марта с семи до одиннадцати часов утра.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в аналогичном документе запрашивалось оцепление на утро 23 февраля. Но после вмешательства из Москвы, из-за активного выступления противников сноса башни, было запрещено производить взрыв до дня президентских выборов.

После сноса недостроенной телебашни на ее месте будет построена ледовая арена для хоккейного клуба «Автомобилист». Кроме того, на этой площадке рядом с Дворцом спорта, возможно, будет построен некий коммерческий объект.

«URA.RU» сообщало о том, что вокруг башни начали натягивать защитную сетку, которая обезопасит прилегающую округу от осколков после взрыва. Однако позже ее сняли. Строители объяснили, что сделали это в целях сохранения сетки от ветра.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
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