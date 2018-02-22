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22 февраля 2018
21 февраля 2018
17:59  22 февраля 2018 0

Недостроенная телебашня в Екатеринбурге станет героиней новых комиксов на японский манер. Пока Управление охраны культурного наследия думает, как быть со сносом. ФОТО

Сбор подписей против сноса недостроенной телебашни, сбор подписей, недостроенная башня
В Екатеринбурге проходят акции в защиту башниФото: Марина Молдавская © URA.RU
новость из сюжета:
Снос телебашни в Екатеринбурге
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В Екатеринбурге появится комикс о недостроенной телебашне, которая будет снесена весной. Авторы собираются красочно в картинках описать сказку, что могло бы случиться в городе, живи мы в сказочной Вселенной. «При взрыве что-то пошло не так — освобожденная энергия превратила недостроенную телевизионную башню в гигантского монстра, сопоставимого по своей силе с Годзиллой», — анонсируют свой проект авторы в телеграм-канале EKB.HORROR. Проект в картинках появится в ближайшие дни.

Тем временем в Управлении госохраны объектов культурного наследия Свердловской области начали рассмотрение вопроса о признании башни объектом культурного наследия. Екатеринбуржец Олег Букин направил в ведомство соответствующий запрос. «В соответствии с пунктом статьи 16.1 Федерального закона N73-ФЗ „Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации“ заявление принято на рассмотрение. В срок не менее 90 рабочих дней заявление будет рассмотрено», — сообщила «URA.RU» Евгения Игнатова, начальник отдела правовой и организационной работы управления.

Письмо Букина зарегистрировано в управлении 19 февраля. В Управлении госохраны уже начали работу по заявлению, делаются запросы в экспертные организации. «До момента окончания нашей проверки УГМК не имеет права ничего взрывать. Если они нарушат закон, мы примем к ним соответствующие меры наказания», — добавила Евгения Игнатова.

Тем временем, в УГМК настроены решительно. «Все согласования уже пройдены, причем с избытком. Мы на всякий случай согласовали с избытком, даже там, где этого делать было не надо», — прокомментировала «URA.RU» сотрудник пресс-службы УГМК Нина Пелевина.

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Скоро башня начнет мстить тем, кто выступает за ее снос Фото: телеграм-канал EKB.HORROR

Александр Лукманов
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