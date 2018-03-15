19:27 15 марта 2018 0

Мать и сына посчитали одногодками ФОТО: Николай Басков, Instagram

Поп-исполнитель Николай Басков выложил в Сеть фото с мамой. Фанаты певца не поверили, что женщина на снимке старше Баскова.

На фотографии Басков с матерью Еленой Николаевной стоят на перроне железнодорожного вокзала в Санкт- Петербурге. «Родители провожают в Воронеж! С любимой и неповторимой мамой», — подписал снимок певец. Поклонники «золотого голоса России» отметили, что его родительница прекрасно выглядит: «Мама просто фантастически выглядит!», «Прекрасная и красивая женщина!», «Прелесть, как сестра!», «Молодая!», «Мама моложе Коли», — отметили в комментариях фанаты. Известно, что Елена Баскова по образованию преподаватель математики. Когда семья жила в Германии, женщина работала диктором на телевидении.

Ранее Басков признался, что хочет стать многодетным отцом. Певец рассказал, что мечтает о скорейшей свадьбе с моделью Викторией Лопыревой и рождении как минимум двоих детей. Правда, недавно в соцсетях появился провокационный снимок, где мужчина, похожий на Баскова, в День святого Валентина целует Мисс Екатеринбург — 2014 и Мисс России-2015, челябинку Софию Никитчук.