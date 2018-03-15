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15 марта 2018
21:19  15 марта 2018 0

Гудков объявил о создании новой партии с Собчак

Пресс-конференция Ксении Собчак в ТАСС. Москва, собчак ксения, тасс
Собчак ранее уже заявляла о намерении создать партию после выборовФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков заявил о создании партии вместе с кандидатом в президенты Ксенией Собчак. Условное название новой организации — «Партия перемен».

Собчак и Гудков создадут партию на базе «Гражданской инициативы», так как она имеет лицензию, пишут «Ведомости». Ранее телеведущая уже заявляла о намерении создать после выборов правую партию. Собчак подчеркивала, что выборы должны стать «отправной точкой большого правого движения», о возрождении которого она мечтает, уточнял «Интерфакс».

Напомним, что выборы президента в России состоятся 18 марта. Помимо Ксении Собчак («Гражданская инициатива») на пост главы государства также претендуют Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Григорий Явлинский («Яблоко»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Борис Титов («Партия Роста») и самовыдвиженец Владимир Путин.

Валерия Романова
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