Российские поля засеют опиумным маком

05:48 16 марта 2018 0

Российская фармакология больше не может зависеть от иностранного сырья Фото: PxHere

Запрет на промышленное выращивание на территории России опиумного мака, введенный еще при советской власти, может быть отменен. К такому шагу ведет политика импортозамещения: в настоящее время из-за того, что сырье закупается за границей, страна не может запустить полный цикл собственного производства обезбаливающих препаратов.

Как сообщают «Известия», законопроект, разрешающий выращивание опиумного мака для нужд фармацевтической промышленности, подготовленный Минпромторгом, уже согласован с заинтересованными ведомствами — МВД, ФСБ, Росгвардией, Минсельхозом и МИДом, и передан на рассмотрение кабмина. При этом изменения в законе «О наркотических средствах и психотропных веществах» будут касаться только промышленного производства маковой соломки — она применяется при производстве сильнодействующих болеутолителей, необходимых, в частности, онкобольным. Сейчас в списке лекарственных средств, применяемых в отечественной медицине, числится более десятка препаратов на основе опия: для производства каждого из них сырье приходится закупать за рубежом.

Эксперты указывают, что от производства мака зависит и пищевая промышленность: производители также могли бы увеличивать прибыль, если бы вопрос был решен положительно. Вопрос о легализации масличных маковых культур уже неоднократно поднимался, но пока так и остался в подвешенном состоянии.

Между тем, даже если опиумный мак разрешат высаживать на полях, то болеутоляющие из отечественного сырья появятся на прилавках аптек только через 1,5-2 года. При этом, несмотря на легализацию маковых посевов, выращивать коноплю по прежнему будет незаконно: каннабиоиды никто пока вводить в оборот в России не намерен. Экспорт маковой соломки также не предполагается — она будет выращиваться для собственных нужд отечественного фармпрома. Климатически для промышленного разведения мака больше подходят южные регионы — такие, как Ростовская область и Краснодарский край. До запрета, вступившего в силу еще в 1987 году, мак выращивали в основном в Среднеазиатскиом регионе Советского Союза.