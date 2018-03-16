Надежду Савченко занесли в базу «Миротворца» за измену родине

06:24 16 марта 2018 0

Сайт «Миротворец» приписывает государственному деятелю подготовку террористических актов на территории Украины Фото: Wikimedia Commons, Вадим Чуприна

В базу данных украинского сайта «Миротворец» занесли народного депутата Верховной рады Надежду Савченко. Государственного деятеля обвинили в пособничестве террористам и государственной измене.

На сайте «Миротворца» указано, что Савченко участвовала в подготовке государственного переворота и террористических актов на территории Украины. Согласно сообщению, украинский государственный деятель имела связи с пророссийскими террористическими организациями, передает «Экономика сегодня».

Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что народный депутат Верховной рады Надежда Савченко планировала теракт в здании украинского парламента. Он также пообещал арестовать злоумышленницу. В ответ на это Савченко призвала украинский народ к свержению действующего президента Украины Петра Порошенко.