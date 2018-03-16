Россияне потеряли 55 млрд рублей при смене пенсионных фондов

07:54 16 марта 2018 0

При переходе из одной организации в другую необходимо было выждать определенный срок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 2017 году пенсионеры потеряли около 55 млрд рублей при смене пенсионных фондов. Это произошли из-за принципа перевода, по которому при переходе из одной управляющей организации в другую ранее положенного срока сгорает инвестиционная часть пенсии.

Граждане, которые перешли из Пенсионного фонда России (ПФР) в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) лишились 34 млрд рублей (им нужно было ждать до 2020 года). Пенсионеры, решившие перейти из одного НПФ в другой, по оценке «Коммерсанта», потеряли сопоставимую сумму. В ПФР заявили, что официальной информации о переходной кампании прошлого года пока нет. Центральный банк не комментирует информацию.

Как сообщало «URA.RU», при переходе из одного НПФ в другой необходимо выждать пять лет, чтобы не лишиться инвестиционного дохода от пенсии. В 2017 году около 5,8 млн человек написали заявления о переходе. Лишь 23,7 тысячи человек из них выждали пятилетний срок.

Ранее Министерство труда и социальной защиты РФ предложило с 1 апреля 2018 года проиндексировать размеры социальных пенсий на 2,9 процента. В ведомстве сообщили, что в результате индексации средний размер выплаты составит 9062 рубля, пишут argumenti.ru.