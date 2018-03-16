Через пару дней, 18 марта, состоятся выборы президента России. Для каждого губернатора этот день особенный, потому что нужно показать хорошую явку в регионе. Москва отменила установку «70% избирателей», но легче если и стало, то ненамного. Потому что новая установка: пришедших все равно должно быть больше, чем на прошлых выборах президента.
Предлагаем вам тест-игру, основанную на реальных технологиях, которые применяются для повышения явки. Представьте, что вы начинающий политтехнолог, которого назначили советником губернатора по выборам. Нужно не просто собрать нужную явку на выборах, но и сделать так, чтобы глава региона выглядел красиво в глазах народа и Кремля. Удачи!
Согласно информации Центризбиркома России, на пост главы государства претендуют следующие граждане: Бабурин Сергей Николаевич («Российский общенародный союз»), Грудинин Павел Николаевич (КПРФ), Жириновский Владимир Вольфович (ЛДПР), Путин Владимир Владимирович (самовыдвижение), Собчак Ксения Анатольевна («Гражданская инициатива»), Сурайкин Максим Александрович («Коммунисты России»), Титов Борис Юрьевич («Партия Роста»), Явлинский Григорий Алексеевич («Яблоко»).