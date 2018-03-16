Кадыров позвал Навального в Чечню на выборы президента

22:35 16 марта 2018 0

Рамзан Кадыров уверен, что выборы в Чечне будут «самыми прозрачными и демократичными» Фото: ramzan-kadyrov.ru

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предложил Алексею Навальному и всем желающим наблюдать за выборами в регионе. Он уверен, что выборы станут «самыми прозрачными и демократичными из всех проводимых в мире».

Кадыров в своем Telegram-канале написал, что «почему-то все интересуются, как мы воспринимаем идею Алексея Навального командировать „своих людей“». Глава Чечни обозначил, что не знает, какой статус имеют «свои люди». Он пригласил стать свидетелями выборов всех желающих, включая не только Навального, но и наблюдателей из США, Европы, «кого угодно».

Глава республики написал, что разговоры о безопасности в республике «не стоят выеденного яйца», поскольку Чечня — «самый спокойный мирный и безопасный регион планеты». Он пообещал: «Того, кому придет в голову допустить малейшее нарушение общественного порядка, моментально призовут к порядку и приведут в чувство в соответствии с законами РФ».

Кадыров, основываясь на независимых опросах общественного мнения, делает вывод об «исключительно высокой» активности граждан на выборах в республике. По его словам, уроженцы Чечни даже приезжают из других регионов, чтобы голосовать вместе со своими родными и близкими.

Напомним, что выборы президента России состоятся 18 марта. На этот пост претендуют восемь кандидатов: Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Борис Титов (Партия роста), Владимир Жириновский (ЛДПР)и Григорий Явлинский («Яблоко»).