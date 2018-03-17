Британских дипломатов высылают из России

Кремль высылает дипломатов в Англию
23 сотрудника посольства Великобритании обязаны покинуть Россию в течение недели. С таким заявлением выступил российский МИД.
Согласно сообщению, опубликованному на сайте Министерства, также Москва не будет открывать британское генконсульство в Санкт-Петербурге. Вдобавок прекращается деятельность Британского совета. Все процедуры будут сделаны в рамках норм международно-правовой практики.
Ранее Великобритания выслала российских дипломатов после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.