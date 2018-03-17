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17 марта 2018
16:05  17 марта 2018 0

Власти потратят более 100 млрд рублей на «Лады» и УАЗы

ВАЗ Челябинск, лада калина, автомобиль
С помощью программ субсидирования купить машину смогли многодетные и молодые семьиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министерство промышленности и торговли более 102 млрд рублей направит российским автопроизводителям, сообщил глава ведомства Денис Мантуров. Программы поддержки автопромышленных предприятий позволят привлечь на рынок новых покупателей.

«Мы поддерживаем автопромышленность не по двум — по четырем направлениям. Действительно есть блок поддержки предприятий — это поддержка рабочих мест, затраты на соответствие стандартам „Евро-5“, энергоресурсы. В этом году блок промышленных субсидий составит более 102 млрд рублей», — цитирует слова официального представителя Минпромторга RNS.

Напомним, что основными российскими производителями легковых авто сегодня являются «АвтВАЗ» и Ульяновский автозавод (УАЗ). Как ранее писало «URA.RU», главный дизайнер «АвтоВАЗа» Стив Маттин рассказал, что обновленный внедорожник Lada 4×4 будет похож на старую «Ниву».

Виктор Жуков
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