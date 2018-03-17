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17 марта 2018
15:41  17 марта 2018 2

Яд, которым отравили Скрипаля, могли произвести только на Западе

Клипарт, разное. Екатеринбург, газ, мчс россии, химзащита, защитный костюм, химическая опасность, химия, газовая атака
В России все разработки в этом направлении были свернуты еще в 90-еФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отравляющее вещество «Новичок», которым были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, могло быть произведено только на Западе. Об этом журналистам заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин. По его словам, в РФ все работы в этом направлении были свернуты еще во время Бориса Ельцина.

«Можно с большой долей вероятности, highly likely, предположить, что вещество, примененное в Солсбери, проистекает из каких-то лабораторий западных стран, где такие разработки успешно велись, о чем свидетельствуют публикации в открытых источниках», — цитирует Шульгина «Газета.ru».

Более того, как утверждает эксперт, в России проекта «Новичок» никогда не было, вещество с таким кодовым названием разрабатывалось в США и Великобритании.

Кроме того, Шульгин призвал Британию к открытому диалогу с Москвой для выявления страны-изготовителя яда. Как он отметил, на текущем этапе проведенные миссией ОЗХО исследования позволяют лишь установить формулу отравляющего вещества. «Она может лишь подтвердить формулу или тип химического вещества, применённого в Солсбери, но ни в коем случае не сможет как-то заняться вопросом, откуда появилось это вещество. Это все равно предмет диалога между Россией и Великобританией, пусть даже не прямого, но опосредованного», — цитирует эксперта телеканал RT.

Скрывавшийся в Англии экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены Солсбери в начале марта. С самого начала британские политики обвинили в произошедшем Россию. В британских СМИ обсуждается версия, что яд якобы мог быть подброшен дочери экс-полковника, когда она улетала из Москвы.

Игорь Чукреев
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