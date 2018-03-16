СМИ: вещество, которым отравили Скрипаля, привезла из Москвы его дочь

06:57 16 марта 2018 0

В багаж дочери Скрипаля подложили нервно-паралитическое вещество «Новичок» Фото: depositphotos.com © URA.RU

Прежде чем дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия покинула Москву, в ее багаж подложили нервно-паралитическое вещество под названием «Новичок». Эта информация появилась в британской газете The Daily Telegraph.

Согласно данным, отравляющим веществом пропитались предмет одежды, косметика или подарок. Отмечается, что у злоумышленников не составило труда проникнуть в квартиру дочери экс-полковника ГРУ и подложить ядовитое вещество ей в багаж. Правоохранители рассказали, что в контакт с ядом могли вступить около 131 человека. 46 из них уже обратились в больницы, опасаясь за свое здоровье, передает телеканал 360.

Напомним, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который ранее был осужден за государственную измену в Москве, и его дочь Юлия были найдены 4 марта без сознания в одном из торговых центров в Солсбери. В настоящий момент они находятся в коме. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 12 марта заявила, что Россия имеет прямое отношение к этому инциденту. Помимо этого, она объявила о высылке 23 российских дипломатов. Российская сторона полностью отрицает свою причастность к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также заявила о применении зеркальных мер.