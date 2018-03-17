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17 марта 2018
16 марта 2018
Главные новости Свердловской области
20:11  17 марта 2018 0

Драмтеатр в Екатеринбурге предложили назвать в честь Олега Табакова. «Сделал больше, чем Ельцин и Мединский»

Виды города перед международной промышленной выставкой
Екатеринбургский театр драмы может стать театром имени Олега ТабаковаФото: Анна Майорова © URA.RU

Екатеринбургский депутат Михаил Гаранин предложил присвоить Свердловскому государственному академическому театру драмы имя Олега Табакова. По его словам, покойный артист сделал многое для страны.

Прежде чем обращаться в государственные инстанции, Гаранин озвучил свое предложение в официальном письме актерам театра. «Cчитаю, что для России, для ее просвещения Олег Павлович сделал больше, чем [Борис] Ельцин и [Владимир] Мединский вместе взятые, — написал Гаранин в соцсети Facebook. — Те образы, которые он создал в театре и кино будут жить очень-очень долго. Но могут и обезличиться. Будут вспоминать „Кота Матроскина“ и не знать создателя его голоса».

Гаранин уверен, что Москва, Екатеринбург и Саратов (родина Табакова) в равной степени могут претендовать на использование имени артиста в названии театра. На вопрос журналиста «URA.RU» о том, как актеры отнеслись к предложению Гаранина, представитель театра ответил, что коллектив обдумывает идею депутата, но пока определенного решения по этому вопросу нет.

Напомним, что ранее прокуратура Свердловской области подала апелляцию на решение Ленинского районного суда Екатеринбурга, отказавшегося досрочно лишить Гаранина мандата. Надзорное ведомство недовольно тем, что депутат ошибочно указал в своей декларации счет в иностранном банке.

Виктор Жуков
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