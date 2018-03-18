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18 марта 2018
Главные новости Москвы
14:29  18 марта 2018 0

Украинская полиция заблокировала консульства России с избирательными участками

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Россияне на Украине не смогут проголосовать за президентаФото: Валентина Свистунова © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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В Одессе и Львове сотрудники полиции и национальной гвардии Украины заблокировали консульства России, где расположены избирательные участки для россиян, желающих проголосовать на выборах президента. Здание дипмиссии во Львове обнесли металлическим забором, а в Одессе перекрыли проезды и проходы к нему.

Как сообщает РИА «Новости», внутрь пропускают только работников консульства. При этом полицейские сверяются с неким списком. Таким образом, вход другим гражданам России на территорию консульств закрыт.

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что россияне без дипломатического статуса не смогут попасть в консульства в Киеве, Одессе и Львове в день выборов президента России.

Выборы президента России стартовали утром 18 марта. На пост претендуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин (партия «Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).

Наталья Володина
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