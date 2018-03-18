Украинская полиция заблокировала консульства России с избирательными участками

В Одессе и Львове сотрудники полиции и национальной гвардии Украины заблокировали консульства России, где расположены избирательные участки для россиян, желающих проголосовать на выборах президента. Здание дипмиссии во Львове обнесли металлическим забором, а в Одессе перекрыли проезды и проходы к нему.
Как сообщает РИА «Новости», внутрь пропускают только работников консульства. При этом полицейские сверяются с неким списком. Таким образом, вход другим гражданам России на территорию консульств закрыт.
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что россияне без дипломатического статуса не смогут попасть в консульства в Киеве, Одессе и Львове в день выборов президента России.
Выборы президента России стартовали утром 18 марта. На пост претендуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин (партия «Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).