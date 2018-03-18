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18 марта 2018
15:35  18 марта 2018 0

Житель Ямала преодолел 180 километров тундры, чтобы проголосовать на выборах

Досрочное голосование аборигенов ХМАО на охотничьем хозяйстве Еловое. Выборы президента РФ 2018. Сургут, урна для голосования, аборигены, бюллетень, голосование, ханты, кмнс, выборы 2018, народы севера
Вместе с собой ямалец привез еще шестерых желающих отдать свой голосФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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На Ямале местный житель Евгений Худи преодолел порядка 180 километров по тундре, чтобы попасть на избирательный участок в село Яр-Сале. Такое же расстояние Евгению и шести спутникам придется проехать обратно, чтобы вернуться на факторию в Ямальском районе.

По словам Худи, выбор президента России — дело настолько ответственное, что никакие отговорки: ни погода, ни удаленность, ни прочие преграды — не должны останавливать человека, пишет ИА «Север-Пресс». Вместе с мужчиной с фактории в районный центр приехали еще шесть человек.

Ранее «URA.RU» сообщало, что на Ямале к 12.00 проголосовали 44,67% избирателей, побив свой предыдущий рекорд. На предыдущих выборах президента России в 2012 года к этому же времени явка в регионе составила 39,7% жителей.

Иван Шестак
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