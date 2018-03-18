Житель Ямала преодолел 180 километров тундры, чтобы проголосовать на выборах

15:35 18 марта 2018 0

Вместе с собой ямалец привез еще шестерых желающих отдать свой голос Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На Ямале местный житель Евгений Худи преодолел порядка 180 километров по тундре, чтобы попасть на избирательный участок в село Яр-Сале. Такое же расстояние Евгению и шести спутникам придется проехать обратно, чтобы вернуться на факторию в Ямальском районе.

По словам Худи, выбор президента России — дело настолько ответственное, что никакие отговорки: ни погода, ни удаленность, ни прочие преграды — не должны останавливать человека, пишет ИА «Север-Пресс». Вместе с мужчиной с фактории в районный центр приехали еще шесть человек.

Ранее «URA.RU» сообщало, что на Ямале к 12.00 проголосовали 44,67% избирателей, побив свой предыдущий рекорд. На предыдущих выборах президента России в 2012 года к этому же времени явка в регионе составила 39,7% жителей.