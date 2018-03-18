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Главные новости Ямала
14:11  18 марта 2018 0

В полдень Ямал побил собственный рекорд 2012 года по явке. По правилам математики в 20.00 будет чудо

ВЫБОРЫ 2018. Голосование губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина. Салехард, волонтер, выборы 2018, избирательный участок, выбираю ямал
Всего в регионе действует 228 избирательных участковФото: Александр Бейфус © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Центризбирком РФ опубликовал данные о полуденной явке избирателей на выборы президента России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Ямал демонстрирует рекордные показатели по посещаемости избирательных участков.

По информации ЦИК, на Ямале к 12.00 свой гражданский долг на 228 избирательных участках исполнили 44,67%. Эксперты говорят, что по явке на 12.00 можно спрогнозировать финальную. В 2012 году финальная явка на Ямале была 93,34%. Она оказалась выше полуденной в 2,35 раза. Роскомнадзор запрещает СМИ давать прогнозы по явке, но мы уверены, что наши читатели в поисках информации и без нас смогут умножить эти данные.

В президенты России баллотируются (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин («Российский общенациональный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин(самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»). Выборы стартовали сегодня, 18 марта.

Иван Шестак
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