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18 марта 2018
19:43  18 марта 2018 0

ЦИК огласила динамику явки на выборах. В списке лидеров уральский регион

ВЫБОРЫ 2018. День голосования. Избирательный участок. Пермь, избирательный участок
Пермяки демонстрируют повышенную гражданскую активностьФото: Анастасия Яковлева © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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Центризбирком обнародовал информацию о динамике явки на выборах президента по сравнению с 2012 годом. По данным на 16:00 московского времени, в топ-10 самых активных регионов вошел один из уральских регионов — Пермский край.

Прикамье (127,52%) замыкает десятку «передовиков», на первых трех позициях которой расположились Кабардино-Балкария (135,6%), Ставрополье (134,71%) и Чувашия (133,51%). Далее, с разрывом в сотые доли процента, следует Москва. «Если говорить о лидерах явки, то мы имеем дело с эффектом так называемой „низкой базы“. Что касается уральского региона, то к руководству края пришла новая команда, и сейчас мы наблюдаем результаты ее работы», — пояснил «URA.RU» политконсультант Леонид Давыдов.

Проценты падения выглядят куда менее впечатляюще — возглавляющая рейтинг Якутия продемонстрировала почти 99% явки от показателя 2012 года. Несколько неожиданно выглядят результаты Чеченской республики — 90,02%. «Что касается „упавших“ регионов, то их результаты имеет смысл считать уже по итогам голосования, — считает Давыдов. — Повторить высокие цифры явки столь же сложно, как и добиться ее увеличения. Еще неизвестно, какая задача является более трудной». «URA.RU» следит за ходом голосования и ведет онлайн-трансляцию.

Владимир Васин
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