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18 марта 2018
Главные новости Москвы
21:34  18 марта 2018 0

Божена Рынска назвала «образинами» тех, кто пришел голосовать. ФОТО

Скандальная журналистка не постеснялась в выраженияхФото: личная страница Божены Рынска в Facebook
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Скандальная журналистка Божена Рынска раскритиковала граждан России, которые пришли на президентские выборы. Она назвала их «образинами», представив, по ее мнению, портрет типичного избирателя.

На своей странице в Facebook Рынска выложила фотографию другого пользователя соцсети с избирательного участка. Она предложила вглядеться» в лица, «полные интеллекта и смысла». Журналистка продолжила: »[Они] определяют, как нам жить дальше своим говноголосованием за кусок колбасы. Вот именно они, вот эти вот образины, по сути, диктуют, как нам, прекрасным, талантливым, умным, нам, цвету нации, жить дальше». При этом Рынска не поскупилась на комплименты для себя: «Прекрасная Божена, умничка с прекрасным слогом, понимающая в живописи и графике, будешь жить, как тупое стадо решит».

Подписчики поддержали точку зрения журналистки. «Я за платные выборы во всех странах, чтобы был отбор по уровню осознанности. Плюс обязательный тест на IQ», — предложил один из комментаторов. Рынска ответила, что к этому нужно добавить «экзамен по истории маленький». Часть пользователей выступила за то, чтобы ввести обязательный кандидатский минимум для избирателей.

Как писало «URA.RU» ранее, на выборах президента проголосовали больше половины россиян. Мы ведем онлайн-трансляцию, рассказывая о самом интересном, что происходит на избирательных участках.

Ольга Кулакова
© Служба новостей «URA.RU»
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