{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Фейковые нарушения на выборах — меняем на легендарный приз! КОНКУРС «URA.RU»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,49
Динамика за 2 недели
Евро 70,81
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
18 марта 2018
Главные новости Москвы
20:31  18 марта 2018 0

На выборах президента проголосовали больше половины россиян

ВЫБОРЫ 2018. Голосование на выборах Президента Российской Федерации в Екатеринбурге, кабинки для голосования, выборы, голосование
Предварительная явка на выборах президента составила 51,9%Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

На президентских выборах 2018 года, по состоянию на 17:00 по Москве, проголосовали 51,9% избирателей. Об этом сообщил зампредседателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев, передает РБК.

Как отмечали в Центризбиркоме ранее, в ряде регионов явка превысила показатели 2012 года. В частности, одним из лидеров в голосовании оказался Пермский край. Выборы президента проходят в России 18 марта в 85 субъектах. Избирательные участки открыты до 20 часов по местному времени.

«URA.RU» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Российской Федерации. В уральских регионах в эти минуты уже начался подсчет голосов.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров