На выборах президента проголосовали больше половины россиян

Предварительная явка на выборах президента составила 51,9%
На президентских выборах 2018 года, по состоянию на 17:00 по Москве, проголосовали 51,9% избирателей. Об этом сообщил зампредседателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев, передает РБК.
Как отмечали в Центризбиркоме ранее, в ряде регионов явка превысила показатели 2012 года. В частности, одним из лидеров в голосовании оказался Пермский край. Выборы президента проходят в России 18 марта в 85 субъектах. Избирательные участки открыты до 20 часов по местному времени.
«URA.RU» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Российской Федерации. В уральских регионах в эти минуты уже начался подсчет голосов.