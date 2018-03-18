Собчак отозвала статус доверенных лиц у журналистов «Радио Свобода»

22:22 18 марта 2018 0

Собчак заявила, что они нарушили договоренности со штабом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кандидат на пост президента России Ксения Собчак заявила, что ее штаб отзывает статус доверенных лиц у журналистов «Радио Свобода». Александр Расторгуев и Мария Павлова, нарушив договоренности со штабом и российское законодательство, выдали наблюдателям более двухсот пустых бланков за своей подписью в Кемеровской области.

«Мы вынуждены отозвать статус доверенных лиц у Павловой и Расторгуева», — написала на своей странице в Facebook Собчак. Она рассказала, что журналисты обратились за статусом доверенных лиц, чтобы снимать документальный фильм в Чечне, то есть беспрепятственно вести съемку на любом избирательном участке и получать любую информацию о ходе голосования. «Сегодня выяснилось, что направления, выписанные наблюдателям от имени Павловой и Расторгуева, обнаружились в Кемеровской области. Как такое могло получиться, мы разбирались несколько часов!», — пояснила кандидат.

Получилось, что наблюдатели на выборах президента РФ от «Радио Свободы» и наблюдатели от штаба Собчак одновременно пришли на избирательные участки, из-за чего многих независимых наблюдателей не допустили до работы там. Телеведущая выразила надежду, что инцидент имел место из-за необдуманных действий журналистов и не являлся провокацией.

Напомним, в выборах президента России принимают участие восемь кандидатов (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Владимир Жириновский (ЛДПР), Григорий Явлинский («Яблоко»), самовыдвиженец Владимир Путин, Борис Титов («Партия Роста»), Павел Грудинин (КПРФ), Ксения Собчак («Гражданская инициатива») и Максим Сурайкин («Коммунисты России»).