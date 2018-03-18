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19 марта 2018
18 марта 2018
Главные новости Москвы
23:17  18 марта 2018 0

ЦИК огласил первые результаты голосования. У Путина — 72%

По предварительным данным, самовыдвиженец Владимир Путин одерживает убедительную победу в первом туреФото: скрин трансляции пресс-конференции ЦИК РФ
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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По предварительным подсчетам голосов на 21:00 мск действующий президент РФ Владимир Путин одерживает победу в первом туре: в соответствии с данными ЦИК, он набрал уже почти 72% голосов избирателей. На втором месте идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин: за него проголосовали чуть менее 16%. На третьем месте — лидер ЛДПР Владимир Жириновский — он набирает порядка 7% голосов.

У Ксении Собчак 1,39% голосов, у Бориса Титова — 0,6% голосов, у Сергея Бабурина — 0,62%. Григорий Явлинский набрал 0,78%, Максиму Сурайкину отдали голос 0,61% избирателей. Данные были озвучены председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой.

Выборы президента России прошли в стране в седьмой раз. До этого граждане избирали лидера РФ в 1991, 1996, 2000, 2004, 2008 и 2012 годах. Второй тур голосования потребовался лишь в 1996 году, тогда основными конкурентами изначально считались действующий Президент России Борис Ельцин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По результатам второго тура Борис Ельцин набрал более 50 процентов голосов избирателей и был переизбран на второй срок. В 2018 году в выборах участвовали восемь кандидатов: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), самовыдвиженец Владимир Путин, Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»).

Евгений Александров
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