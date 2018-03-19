{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Посещаемость сайта превысила 1,6 млн
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,49
Динамика за 2 недели
Евро 70,81
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
19 марта 2018
Главные новости Москвы
08:30  19 марта 2018 3

В Совфеде предложили приравнять оправдание Сталина к оправданию нацизма

Парад Победы в Великой Отечественной войне. Тюмень, коммунисты, портрет сталина, парад победы, кпрф
Любовь к Сталину может дорого обойтись россиянамФото: Николай Бастриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

Сенатор Людмила Нарусова в ближайшее время подготовит законопроект, который приравняет оправдание Сталина к оправданию нацизма. По словам Нарусовой, к такому шагу ее подтолкнули высказывания некоторых кандидатов в президенты России.

Нарусова отметила, что в ходе прошедшей президентской кампании двое кандидатов выступали с позиций «откровенных сталинистов» и призывали россиян возродить Советский союз. Их воинственная риторика в отношении стран бывшего СССР шокировала сенатора. «Они говорили о том, как они это себе представляют: Прибалтика, Кавказ, Казахстан, ясно, что они не побегут в Советский Союз, а значит, будет ещё одна война, за восстановление Союза», — цитирует Нарусову «Интерфакс».

Напомним, что в январе российские журналисты Максим Шевченко и Николай Сванидзе подрались в прямом эфире из-за разногласий о роли Сталина в истории России. Видео потасовки мгновенно разлетелось по Сети, а сам инцидент пришлось комментировать главе президентского Совета по правам человека, в состав которого входят оба участника драки.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров