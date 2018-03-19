В Совфеде предложили приравнять оправдание Сталина к оправданию нацизма

Сенатор Людмила Нарусова в ближайшее время подготовит законопроект, который приравняет оправдание Сталина к оправданию нацизма. По словам Нарусовой, к такому шагу ее подтолкнули высказывания некоторых кандидатов в президенты России.
Нарусова отметила, что в ходе прошедшей президентской кампании двое кандидатов выступали с позиций «откровенных сталинистов» и призывали россиян возродить Советский союз. Их воинственная риторика в отношении стран бывшего СССР шокировала сенатора. «Они говорили о том, как они это себе представляют: Прибалтика, Кавказ, Казахстан, ясно, что они не побегут в Советский Союз, а значит, будет ещё одна война, за восстановление Союза», — цитирует Нарусову «Интерфакс».
Напомним, что в январе российские журналисты Максим Шевченко и Николай Сванидзе подрались в прямом эфире из-за разногласий о роли Сталина в истории России. Видео потасовки мгновенно разлетелось по Сети, а сам инцидент пришлось комментировать главе президентского Совета по правам человека, в состав которого входят оба участника драки.