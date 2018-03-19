В Кургане из-за сильной метели отменили все автобусные рейсы

11:31 19 марта 2018 0

Движение восстановится после улучшения погодных условий Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области прекращено движение автобусов и грузовиков из-за выпадения большого количества осадков и образования гололеда. Информация об этом размещена на сайте областного департамента промышленности и транспорта.

Ограничение вводится с 19 марта до особого распоряжения и касается транспортных средств, перевозящих опасные грузы, регулярных автобусных перевозок и школьных перевозок. Как уточнили «URA.RU» на автобусном вокзале Кургана, с 10:30 прекращено движение как межмуниципальных маршрутов, так и сообщение между областными центрами.

Движение по дорогам откроют после улучшения погодных условий, сообщают в департаменте промышленности и транспорта. Непогода сегодня, 19 марта, коснулась и Тюмени, где из-за метели и сильного ветра задерживается вылет самолетов, машины и автобусы сдувает в кювет.