В Кургане из-за сильной метели отменили все автобусные рейсы

В Курганской области прекращено движение автобусов и грузовиков из-за выпадения большого количества осадков и образования гололеда. Информация об этом размещена на сайте областного департамента промышленности и транспорта.
Ограничение вводится с 19 марта до особого распоряжения и касается транспортных средств, перевозящих опасные грузы, регулярных автобусных перевозок и школьных перевозок. Как уточнили «URA.RU» на автобусном вокзале Кургана, с 10:30 прекращено движение как межмуниципальных маршрутов, так и сообщение между областными центрами.
Движение по дорогам откроют после улучшения погодных условий, сообщают в департаменте промышленности и транспорта. Непогода сегодня, 19 марта, коснулась и Тюмени, где из-за метели и сильного ветра задерживается вылет самолетов, машины и автобусы сдувает в кювет.