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19 марта 2018
Главные новости Москвы
13:55  19 марта 2018 0

Школьникам придется прочитать 235 книг за пять лет

Прогулка по Нижнему Тагилу, библиотека, читальный зал, книги, чтение, книжный шкаф, образование и культура, центральная городская библиотека
Это значит, что детям придется читать как минимум 47 книг в годФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российские учителя и преподаватели вузов раскритиковали новый образовательный стандарт, предусматривающий изучение школьниками 235 литературных произведений за пять лет. По мнению педагогов, при таких объемах литературы ученики не смогут усвоить содержание книг.

Открытое письмо представители сферы образования опубликовали перед заседанием Минобрнауки, на котором новые стандарты могут быть одобрены уже сегодня, 19 марта. В своем обращении педагоги отмечают, что новые требования противоречат правам школьников, которые уже проучились по действующим стандартам до шестого класса. «Минобр дает право контролирующим органам ловить детей на незнании большого списка произведений», — рассуждают авторы письма.

Преподаватели считают, что школьникам не под силу усвоить 235 книг за пять лет, поскольку часть художественных произведений требует глубокого изучения. Также педагогам непонятен список текстов, обязательных для чтения, и временные рамки, в которые они должны быть изучены.

«Подготовленные Минобрнауки документы перечеркивают логику развития всей системы школьного образования за последние десятилетия, лишая школу вариативности в построении программ, попирая основы закона об образовании и те академические свободы, которые определены школам», — говорится в тексте открытого письма.

Сергей Макеев
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