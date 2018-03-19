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19 марта 2018
Главные новости Москвы
15:02  19 марта 2018 4

Польша пригрозила выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля

Клипарт, разное. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
В российский МИД информация об этом пока не поступалаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Варшава в ближайшее время может объявить о введении санкций против России и высылке из страны российских диппредставителей. Таким образом Польша хочет поддержать Британию в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщила Gazeta Prawna.

Антироссийские санкции польские власти начали обсуждать еще неделю назад, окончательное решение будет озвучено после объявления официальных результатов президентских выборов в России, пояснил замминистра иностранных дел Польши Конрад Шиманьский изданию. «После случая в Солсбери стоит еще раз задуматься, является ли Россия партнером, заслуживающим доверия», — отметил он.

Напомним, живущий в Англии экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Сейчас они в коме. Скотланд-Ярд полагает, что преступники использовали боевой газ «Новичок». Иностранные СМИ озвучивали несколько версий отравления. Одна из них - распыляющий яд дрон, который мог незаметно летать над головами Скрипалей. Вторая версия — отравление через вентиляцию личного автомобиля экс-полковника ГРУ, пишет «Федеральное агентство новостей».

Лондон возложил ответственность за атаку на Россию и выслал 23 российских дипломата домой. Президент России Владимир Путин заметил, что вряд ли яд был боевым отправляющим веществом. В противном случае «люди, конечно, погибли бы на месте», объяснил глава государства. Его цитирует RNS.

Наталья Михалева
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