Директор интерната на Южном Урале прокутил деньги умственно отсталых детей на корпоративе

15:41 19 марта 2018 0

Глава интерната в Озерске хорошо погулял за счет детей с отклонениями в развитии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Озерске Челябинской области за растрату осудили директора коррекционной школы-интерната для умственно отсталых детей. Он потратил деньги на праздничный банкет.

Озерский городской суд признал виновным директора специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 37 VIII вида. Он в октябре 2016 года на два дня отменил занятия и дал задание комбинату школьного питания составить фиктивные справки о питании учащихся-льготников в это время. В результате директор получил 19,5 тысяч рублей и потратил их на банкет в честь юбилея школы, сообщает прокуратура Челябинской области.

Ущерб был нанесен бюджету Озерска. В ходе предварительного расследования руководитель интерната компенсировал сумму растраты. Суд приговорил директора учреждения к штрафу в размере 100 тыс. рублей.

В феврале 2018 года в Челябинской области прогремел другой громкий скандал вокруг коррекционной школы, также расположенной на Южном Урале. Несколько приемных детей рассказали родителям о том, что их насиловали в учреждении под Челябинском. По словам пострадавших, некий мужчина уводил их на рыбалку и там совершал над ними сексуальные действия. Также воспитанники поделились, что двое воспитателей устраивали оргии с ними прямо в интернате. Комиссия, отправленная уполномоченным по правам ребенка в России в Челябинск, нашла серьезные нарушения в работе заведения, напоминает «URA.RU». Обвиненного в насилии над воспитанниками Сергея К. поместили в СИЗО, при этом родственники не знают о его местоположении.