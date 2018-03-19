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19 марта 2018
18 марта 2018
Главные новости Югры
16:55  19 марта 2018 0

ФАС пригрозила «Сургутнефтегазу» из-за экспорта необходимого в России бензина

Клипарты. Сургут , сургутнефтегаз
«Сургутнефтегаз» получил от ФАС две претензииФото: Алексей Андронов © URA.RU
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Федеральная антимонопольная служба России направила в адрес ОАО «Сургутнефтегаз» предостережение по поводу экспорта компанией бензина при одновременном неудовлетворении внутреннего спроса на этот товар, особенно в период пикового спроса. Такие действия могут привести к дисбалансу спроса и предложения на внутреннем рынке и росту цен.

Как выяснила ФАС, в феврале 2018 года «Сургутнефтегаз» снизил объемы реализации автомобильных бензинов на биржевых торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на 13% по сравнению с январем. В это же время компания провела тендер по реализации автомобильных бензинов класса Евро-5 на экспорт в апреле — июне 2018 года, сообщается на сайте федерального ведомства.

Антимонопольщики сделали вывод о том, что такие действия компании могут привести к дискриминации «хозяйствующих субъектов-резидентов», необоснованному отказу либо уклонению от заключения договоров поставки. Еще одним последствием может стать создание «дисбаланса спроса и предложения и увеличению цены товара на внутреннем рынке».

У ФАС нашлась еще одна претензия к «Сургутнефтегазу»: в соответствии с подписанным в 2011 году соглашением компания взяла на себя обязательства «по производству светлых нефтепродуктов в объеме, составляющем не менее 20% от объема добытой нефти и их поставке на внутренний рынок». Но проверка ведомства показала, что компания не исполняет обязательства: доля объема производства и реализации компанией светлых нефтепродуктов составила только 16%.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что руководителя «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова включили в «кремлевский доклад». Администрацией США был подготовлен список из 114 крупных чиновников и руководителей госкомпаний РФ, а также 96 российских олигархов.

Ольга Кулакова
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