В «Сургутнефтегазе» высказались по поводу включения гендиректора в «кремлевский доклад»

В «Сургутнефтегазе» заявили, что не комментируют включение руководителя нефтяной корпорации Владимира Богданова в «кремлевский доклад». В пресс-службе компании при этом пояснили, что в курсе существования списка.
По данным источников «URA.RU», в «Сургутнефтегазе» незадолго до публикации «кремлевского доклада» руководство компании запретило сотрудникам медиаактивность. К примеру, вето наложено на выступления работников в СМИ.
Как ранее сообщало «URA.RU», Министерство финансов США представило конгрессу «кремлевский доклад», в который вошли имена 114 крупных чиновников и руководителей госкомпаний РФ, а также 96 российских олигархов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал этот документ попыткой Вашингтона повлиять на выборы президента РФ. Отмечается, что это не список новых фигурантов американских санкций, однако впоследствии США может ввести ограничения в отношении участников «кремлевского доклада».
Напомним также, ранее США включили в список санкций дочерние предприятия «Сургутнефтегаза»: «Сургутнефтегазбанк», «Страховое общество „Сургутнефтегаз“», «Сургутмебель» и тюменский совхоз «Червишевский». Сама нефтяная компания попала под под ограничительные меры еще в сентябре 2014 года.