Сотрудник ГИБДД Сургута Сергей Иванов опубликовал видеоролик, в котором рассказал, как его коллеги отпустили с места ДТП участника аварии, предположительно, находившегося в состоянии опьянения. Запись появилась в социальных сетях.
Авария произошла 15 марта. Очевидцы сообщили, что автомобиль ВАЗ-2114 вылетел на встречную полосу и врезался в сугроб. В ролике появляется и сам водитель, который, по мнению свидетелей происшествия, мог употреблять спиртное или даже наркотики. «Мне на условиях анонимности стали поступать сообщения, что водитель данной автомашины отпущен по указанию руководителя, материал по пьяному водителю не оформлялся, транспортное средство на штрафстоянку не задерживалось. При дальнейшем же выяснении обстоятельств по указанному посту про пьяного водителя информация подтвердилась», — пишет в пояснении к видеоролику с обращением инспектор ГИБДД Сергей Иванов.
Полицейский обращается к общественности с просьбой не дать скрыть факт нарушения. Он также направил заявления в СКР и МВД. В пресс-службе окружного следственного управления СК РФ «URA.RU» рассказали, что руководитель ведомства Анвар Ахмедзянов поручил провести проверку по видеообращению Сергея Иванова. Ход проверки находится под личным контролем Ахмедзянова.
Как ранее сообщало «URA.RU», командир роты отдельного батальона ГИБДД Сургута капитан Сергей Иванов записал открытое обращение к руководителю СК РФ Александру Бастрыкину, заявив о коррупции в местном руководстве полиции — глава Следственного комитета поручил провести проверку по данной информации. Иванов известен как «честный гаишник» после того, как в мае 2017 года задержал пьяного водителя Сергея Алгазина, который оказался человеком, похожим на сына бывшего начальника ГИБДД ХМАО-Югры, полковника Сергея Алгазина. Позднее также выяснилось, что сам Иванов является фигурантом уголовного дела, по версии следствия, он нанес несколько ударов ногой по находящемуся на земле гражданину, не оказывающему сотруднику полиции никакого сопротивления.