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19 марта 2018
18 марта 2018
Главные новости Югры
18:28  19 марта 2018 0

Заявивший о коррупции в МВД «честный гаишник» вскрыл новый скандал в полиции Югры. ВИДЕО

Адресники. Сургут, гаи, госавтоинспекция, гибдд
Сотрудник ГИБДД Сургута рассказал, как его коллеги отпустили пьяного водителя без протоколаФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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В Югре преследуют инспектора, поймавшего пьяным сына экс-главы ГИБДД
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Сотрудник ГИБДД Сургута Сергей Иванов опубликовал видеоролик, в котором рассказал, как его коллеги отпустили с места ДТП участника аварии, предположительно, находившегося в состоянии опьянения. Запись появилась в социальных сетях.

Авария произошла 15 марта. Очевидцы сообщили, что автомобиль ВАЗ-2114 вылетел на встречную полосу и врезался в сугроб. В ролике появляется и сам водитель, который, по мнению свидетелей происшествия, мог употреблять спиртное или даже наркотики. «Мне на условиях анонимности стали поступать сообщения, что водитель данной автомашины отпущен по указанию руководителя, материал по пьяному водителю не оформлялся, транспортное средство на штрафстоянку не задерживалось. При дальнейшем же выяснении обстоятельств по указанному посту про пьяного водителя информация подтвердилась», — пишет в пояснении к видеоролику с обращением инспектор ГИБДД Сергей Иванов.

Полицейский обращается к общественности с просьбой не дать скрыть факт нарушения. Он также направил заявления в СКР и МВД. В пресс-службе окружного следственного управления СК РФ «URA.RU» рассказали, что руководитель ведомства Анвар Ахмедзянов поручил провести проверку по видеообращению Сергея Иванова. Ход проверки находится под личным контролем Ахмедзянова.

Статья по теме
«Ты за кого болеешь? Это пьяный в стельку сын Алгазина»

Как ранее сообщало «URA.RU», командир роты отдельного батальона ГИБДД Сургута капитан Сергей Иванов записал открытое обращение к руководителю СК РФ Александру Бастрыкину, заявив о коррупции в местном руководстве полиции — глава Следственного комитета поручил провести проверку по данной информации. Иванов известен как «честный гаишник» после того, как в мае 2017 года задержал пьяного водителя Сергея Алгазина, который оказался человеком, похожим на сына бывшего начальника ГИБДД ХМАО-Югры, полковника Сергея Алгазина. Позднее также выяснилось, что сам Иванов является фигурантом уголовного дела, по версии следствия, он нанес несколько ударов ногой по находящемуся на земле гражданину, не оказывающему сотруднику полиции никакого сопротивления.

Антон Степыгин
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