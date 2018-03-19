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19 марта 2018
21:56  19 марта 2018 0

Журналистки расскажут в Госдуме о домогательствах Слуцкого 21 марта

Предновогодняя Москва. Иллюминация. Москва, госдума, траур, герб ссср, триколор, спущенный флаг, новый год, вечерняя москва
Парламентарии готовы изучить жалобы девушекФото: Владимир Андреев © URA.RU

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики рассмотрит обвинения журналисток о домогательствах со стороны парламентария Леонида Слуцкого. Девушки смогут выступить 21 марта.

В этот день корреспонденток Фариду Рустамову и Дарью Жук пригласили рассказать свою версию событий, сообщает «Дождь». Приглашение выступить получил и сам Слуцкий, но он пока не подтвердил свое участие. Не исключается вариант, что свою позицию он обозначит письменно и передаст через коллег. Отмечается, что само заседание будет проходить в закрытом режиме.

Как уже сообщало «URA.RU», парламентарий якобы делал непристойные предложения и позволял себе распускать руки. Спикер парламента Вячеслав Володин предложил журналисткам сменить работу либо решать вопрос в правовом поле. Коллеги Слуцкого не поверили обвинениям. Сам же он 8 марта решил извиниться перед теми, кому «причинил переживания не по злому умыслу».

Игорь Чукреев
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