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12 марта 2018
Главные новости Москвы
14:51  12 марта 2018 2

Защитники обвиняемого в домогательствах депутата Слуцкого вышли к Госдуме

Открытая лицензия на 28.07.2015. Леонид Слуцкий., слуцкий леонид
За обвинениями в адрес депутата увидели тень ЗападаФото: lslutsky.ru

У здания Госдумы начались пикеты в поддержку депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого. Ранее журналистки целого ряда СМИ обвинили парламентария в сексуальных домогательствах. Мероприятие стало ответом на акцию, которую ранее провели противники Слуцкого.

Плакаты пикетчиков гласят, что Слуцкий является патриотом России, противником Запада и вообще «настоящим человеком», пишет «Русская планета». Соответственно, обвинения женщин явно заказные, а сами они представляют прозападную журналистику. Целью же нынешних пикетов является привлечение внимания к атаке на депутата-патриота.

Как уже сообщало «URA.RU», парламентарий якобы делал непристойные предложения и позволял себе распускать руки. Об этом заявили заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. Спикер парламента Вячеслав Володин предложил журналисткам сменить работу либо решать вопрос в правовом поле. Коллеги Слуцкого не поверили обвинениям. Сам же он 8 марта решил извиниться перед теми, кому «причинил переживания не по злому умыслу».

Владимир Васин
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