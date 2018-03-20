Собчак попросила Путина о помиловании шестнадцати «политзаключенных»

00:08 20 марта 2018 0

Журналистка передала российскому лидеру папку с именами и фамилиями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Журналистка Ксения Собчак попросила президента России Владимира Путина помиловать шестнадцать человек, которых она считает политзаключенными. Папку с именами и фамилиями Собчак передала Путину на встрече в Кремле всех кандидатов в президенты РФ с главой государства. Российский лидер пообещал рассмотреть ее прошение.

В списке журналистки находятся участники мартовского антикоррупционного митинга прошлого года Дмитрий Борисов, Александр Шпаков и Станислав Зимовец, получившие реальные сроки по обвинениям в нападении на сотрудников правоохранительных органов. Также в нем значатся гражданский активист и видеоблогер Вадим Тюменцев, которого посадили на пять лет за размещение «возбуждающими ненависть к жителям Донбасса» видеозаписи в Сети, российский режиссер Олег Сенцов, журналисты Сергей Мохнаткин и Юрий Староверов, предприниматель и активист Алексей Политков движения «Артподготовка», признанного экстремистским. А также оппозиционный активист Сергей Резников, передает РБК.

Помимо них, в списке Собчак — осужденные за экстремизм Валерий Парфенов и Александр Соколов, экс-глава отдела безопасности нефтяной компании ЮКОС Алексей Пичугин, осужденный за государственную измену авиадиспетчер Петр Парпулов, брат блогера Алексея Навального Олег, которого обвинили в мошенничестве и отмывании денежных средств в рамках дела «Ив Роше», антифашист Александр Кольченко и преподаватель МГТУ им. Баумана Иван Лапыгин.

Напомним, 19 марта, в понедельник, российский лидер Владимир Путин встретился со своими соперниками на выборах президента. Глава государства, как сообщает «Федеральное агентство новостей», заявил на встрече о необходимости отодвинуть на второй план партийные и групповые предпочтения. По его словам, национальные интересы должны иметь первостепенное значение.