00:52 20 марта 2018 0

Переизбрание Путина на пост главы государства не стало неожиданностью для администрации Трампа Фото: Официальный сайт президента РФ

Президент США Дональд Трамп не поздравил Владимира Путина с победой на выборах, так как в его расписании не был запланирован телефонный звонок по этому случаю. Об этом сообщил представитель Белого дома Хоган Гидли.

По его словам, победа Путина выборах президента России не стала неожиданностью для Белого дома. «Мы будем работать, чтобы развивать отношения с Россией, и мы будем накладывать санкции, если Россия будет угрожать нашим интересам, — цитирует „Газета.ру“ слова Гидли. — Но мы также будем искать возможность для совместной работы, в случаях, когда это соответствует нашим интересам».

Также он подчеркнул, что телефонный разговор между главой США и российским лидером пока не планируется.

Как передает RT, канцлер Германии Ангела Меркель направила президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму в связи его победой на выборах главы государства. В сообщении, Меркель подчеркнула важность укрепления отношений между Россией и Германией.