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20 марта 2018
19 марта 2018
05:06  20 марта 2018 0

Минобороны будет платить безработным женам военных

Денежные выплаты будут получать безработные супруги офицеров и солдат-контрактниковФОТО: Министерство обороны Российской Федерации

Жены офицеров и солдат-контрактников смогут рассчитывать на пособия от Министерства обороны РФ в случае, если не смогут устроиться на работу по специальности. В первую очередь денежные выплаты будут получать супруги военнослужащих, которые проходят службу в отдаленных гарнизонах в Заполярье, Дальнем Востоке, а также в Сибири.

Выплаты коснутся и тех жен военнослужащих, кто не работает по уходу за больными несовершеннолетними детьми.

В Минобороны проанализировали случаи, когда жены военнослужащих не могут трудоустроиться и получают статус безработных.Для решения проблемы и был разработан проект, предусматривающий материальные выплаты, равные минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), то есть 9489 рублей ежемесячно, передают «Известия».

«Трудности могут возникнуть только при получении справки из местной службы занятости. Они находятся в райцентрах. Не исключено, что где-нибудь в Сибири ради такой справки придется проехать 40—50 км от военного городка до «большой земли», — сообщил член Российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев.

Выплачивать пособие будут непосредственно в воинских частях. Денежными выплатами обеспечат как жен офицеров и контрактников, таки и мужей женщин военнослужащих. Примечательно, что в Вооруженных силах России службу по контракту проходят порядка сорока тысяч женщин.

Александр Черноскутов
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