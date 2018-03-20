Жертвами аварии, случившейся 19 марта неподалеку от поселка Сентябрьский в ХМАО, стали четверо сотрудников поисково-спасательного отряда поселка Куть-Ях МКУ «ЕДДС Нефтеюганского района». Об этом «URA.RU» сообщили в администрации Куть-Яха.
В «УАЗе», который на 646-м километре дороги Тюмень — Ханты-Мансийск из-за плохой погоды попал под встречный самосвал, находились Сергей Вагин, Алексей Варанкин, Владимир Чудик и Александр Шадрин. Все спасатели погибли на месте. «Произошла страшная трагедия, ушли из жизни 4 замечательных человека, которые сами посвятили свою жизнь спасению людей», — говорится в официальном соболезновании властей.
Местные жители намерены объявить сбор средств в помощь семьям погибших. Многие из жителей были знакомы со спасателями лично, поскольку те обеспечивали безопасность всех публичных мероприятий. «25 декабря их поздравляли с Днём спасателя. И такая страшная весть», — пишут в соцсетях.