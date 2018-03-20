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20 марта 2018
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Главные новости Югры
08:45  20 марта 2018 0

Жертвами страшного ДТП в Югре стали четверо спасателей. ВИДЕО

Тренировка Курганских спасателей. Курган., спасатель
О погибших скорбят коллеги и землякиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жертвами аварии, случившейся 19 марта неподалеку от поселка Сентябрьский в ХМАО, стали четверо сотрудников поисково-спасательного отряда поселка Куть-Ях МКУ «ЕДДС Нефтеюганского района». Об этом «URA.RU» сообщили в администрации Куть-Яха.

В «УАЗе», который на 646-м километре дороги Тюмень — Ханты-Мансийск из-за плохой погоды попал под встречный самосвал, находились Сергей Вагин, Алексей Варанкин, Владимир Чудик и Александр Шадрин. Все спасатели погибли на месте. «Произошла страшная трагедия, ушли из жизни 4 замечательных человека, которые сами посвятили свою жизнь спасению людей», — говорится в официальном соболезновании властей.

Местные жители намерены объявить сбор средств в помощь семьям погибших. Многие из жителей были знакомы со спасателями лично, поскольку те обеспечивали безопасность всех публичных мероприятий. «25 декабря их поздравляли с Днём спасателя. И такая страшная весть», — пишут в соцсетях.

Владимир Васин
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