Силовики устанавливают обстоятельства ДТП (архивное фото)
Днем 19 марта на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло крупное ДТП. На 646-м километре автодороги столкнулись «Мицубиши Фусо Кантер», УАЗ и МАН.
Водитель и трое пассажиров УАЗа от полученных травм скончались на месте происшествия, сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО — Югре. Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия. Также выясняются личности погибших.
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Как писало «URA.RU», ранее при ДТП погиб бывший высокопоставленный силовик из ХМАО. Инцидент произошел 7 марта.