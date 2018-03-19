16:43 19 марта 2018 0

Силовики устанавливают обстоятельства ДТП (архивное фото) Фото: pixabay.com

Днем 19 марта на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло крупное ДТП. На 646-м километре автодороги столкнулись «Мицубиши Фусо Кантер», УАЗ и МАН.

Водитель и трое пассажиров УАЗа от полученных травм скончались на месте происшествия, сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО — Югре. Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия. Также выясняются личности погибших.

1/4 Фото: kinform

Как писало «URA.RU», ранее при ДТП погиб бывший высокопоставленный силовик из ХМАО. Инцидент произошел 7 марта.