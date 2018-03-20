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20 марта 2018
19 марта 2018
08:50  20 марта 2018 0

В Подмосковье африканских проституток выгнали голыми на мороз. ВИДЕО

Полуодетые девушки пожаловались прохожим, что охранник парковки выгнал их на улицу без одеждыФото: скриншот видео

В одном из районов подмосковных Люберец произошел инцидент с участием «ночных бабочек» африканской внешности. Полураздетых девушек выгнал на мороз охранник местной парковки.

Двух практически полностью раздетых девушек на улице встретили случайные прохожие, сообщает портал Nation News. На одной из них было только нижнее белье, а на другой — спортивные штаны и тапочки. Они пожаловались проходившим мимо местным жителям, что охранник парковки забрал у них одежду и мобильные телефоны, а затем выставил за дверь, оставив в таком виде на морозе. Мужчины заставили охранника вернуть девушкам их вещи.

Неизвестно, сколько времени пострадавшим иностранкам пришлось провести на улице практически без одежды. Сообщается, что их обидчика после произошедшего уволили. Местные жители предполагают, что девушки приехали к охраннику по вызову, хотя официального подтверждения этому нет.

Софья Стеклова
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