13:13 20 марта 2018 0

Несколько субъектов УрФО в список не попали Фото: Илья Московец © URA.RU

Регионы России получат 20 млрд рублей из резервного фонда на повышение зарплаты бюджетникам. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства РФ.

На Урале максимальная сумма причитается Челябинской области — 641 млн 944 тыс. рублей, далее следуют Свердловская (442 млн 294 тыс. рублей) и Курганская (287 млн 934 тыс. рублей) области. В Пермский край будет направлено 266 млн 530 тыс. рублей.

Деньги предназначены для компенсаций расходов субъектов РФ на повышение зарплат в бюджетной сфере и в связи с повышением минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 мая до величины прожиточного минимума, то есть до 11 тыс. 163 рублей. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, напоминает Nation News. Регионы-доноры — ХМАО и ЯНАО — в число счастливчиков не попали, как и Тюменская область. Главными же получателями федеральных дотаций стали Красноярский край (1,063 млрд рублей), Алтайский край (907 млн рублей) и Иркутская область (715,8 млн рублей).

Как сообщало ранее «URA.RU», субъекты РФ получат также 4,35 млрд рублей на приобретение лекарств и 3,8 млрд рублей для помощи инвалидам. Для этих целей средства достанутся всем субъектам УрФО и Прикамью.