Правительство России выделит регионам 4,35 млрд рублей на приобретение лекарственных средств, а также 3,8 млрд рублей для оказания помощи гражданам, имеющим инвалидность. Соответствующие документы опубликовали на сайте Правительства РФ.
Согласно первому документу выделенные средства будут потрачены как на приобретение медицинских препаратов, так и на развитие паллиативной медицинской помощи (облегчения тяжелого состояния болезни, но не лечение ее самой). Существенную часть выделенной суммы получат уральские регионы. Согласно второму документу субсидии будут направлены на покупку лекарств и необходимых изделий для инвалидов. Средний Урал — один из лидеров субъектов РФ по выделенным субсидиям.
Свердловская область — 247,062 млн рублей
Челябинская область — 190,1472 млн рублей
Пермский край — 151,6437 млн рублей
Тюменская область — 79,2316 млн рублей
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — 51,0762 млн рублей
Курганская область — 68,3805 млн рублей
Ямало-Ненецкий автономный округ — 16,6089 млн рублей
Ранее научные сотрудники из России разработали препарат, способный замедлить старение. В его основе лежит вещество, блокирующее свободные радикалы в митохондриях, напоминает «Русская планета». В настоящее время препарат проходит доклинические испытания.