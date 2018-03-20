08:04 20 марта 2018 0

Субсидии потратят на лекарства, покупку медизделий и спецпитания Фото: Анна Майорова © URA.RU

Правительство России выделит регионам 4,35 млрд рублей на приобретение лекарственных средств, а также 3,8 млрд рублей для оказания помощи гражданам, имеющим инвалидность. Соответствующие документы опубликовали на сайте Правительства РФ.

Согласно первому документу выделенные средства будут потрачены как на приобретение медицинских препаратов, так и на развитие паллиативной медицинской помощи (облегчения тяжелого состояния болезни, но не лечение ее самой). Существенную часть выделенной суммы получат уральские регионы. Согласно второму документу субсидии будут направлены на покупку лекарств и необходимых изделий для инвалидов. Средний Урал — один из лидеров субъектов РФ по выделенным субсидиям.

Свердловская область — 247,062 млн рублей

Челябинская область — 190,1472 млн рублей

Пермский край — 151,6437 млн рублей

Тюменская область — 79,2316 млн рублей

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — 51,0762 млн рублей

Курганская область — 68,3805 млн рублей

Ямало-Ненецкий автономный округ — 16,6089 млн рублей

Ранее научные сотрудники из России разработали препарат, способный замедлить старение. В его основе лежит вещество, блокирующее свободные радикалы в митохондриях, напоминает «Русская планета». В настоящее время препарат проходит доклинические испытания.