Москвичам отдали многомиллионный контракт по стадиону в Екатеринбурге

14:33 20 марта 2018 0

Контракт с МОИЭК рассчитан до 31 декабря 2018 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Московская областная инженерно-эксплуатационная компания» (МОИЭК) выиграла конкурс на контракт по эксплуатации и обслуживанию Центрального стадиона («Екатеринбург Арена»). Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

21 февраля компания «Спорт-Инжиниринг» (отвечает за строительство и реконструкцию региональных стадионов к ЧМ-2018) объявила о закупке по профилю «оказание услуг по комплексной эксплуатации стадиона „Екатеринбург Арена“». По контракту за 71,5 миллион рублей подрядчик должен до 31 декабря 2018 года заниматься обслуживанием футбольного газона, оборудования и элементов зданий, а также уборкой помещений и территории.

Как писало «URA.RU», на конкурс заявились две компании: «Московская областная инженерно-эксплуатационная компания» и «Интерстрой» из Самары. Теперь стало известно, что победителем конкурса комиссия признала москвичей.

В МОИЭК журналисту агентства подтвердили победу в конкурсе. Здесь рассказали, что уже работают на стадионе, например, готовили его к приезду комиссии ФИФА и оргкомитета «Россия-2018» 19 марта. Подготовку стадиона к тестовому матчу 1 апреля также будет вести МОИЭК.

Центральный стадион в июне примет четыре матча чемпионата мира по футболу. На арене пройдут встречи Египта и Уругвая, Франции и Перу, Японии и Сенегала, Мексики и Швеции. 1 апреля в рамках чемпионата РФПЛ на арене состоится тестовый матч местного «Урала» против казанского «Рубина».