В Кургане после шторма, который бушевал в городе ночью 19 марта, на доме по адресу 6-А микрорайон, 6а обрушилась часть фасада. Фото опубликованы в аккаунте @kgn_news24 социальной сети Instagram.
«Вот что произошло с домом во время шторма прошлой ночью», — подписаны снимки. В комментариях к записи курганцы иронизируют над «облысевшей» многоэтажкой. «Ладно, хоть сам дом не унесло», «Сдуло домик Наф-Нафа», «Скворечники из пенопласта», — пишут пользователи. На защиту дома встала подписчица alferova3498: «У нас очень хороший дом и очень теплый. А то, что утеплитель сорвало, никто не застрахован. Износ материала от воздействия природных климатических условий и времени никто не отменял», — отпарировала девушка.
Застройщик Владимир Баскаль, чья компания возводила многоэтажку, заявил «URA.RU», что не понимает, о каком доме идет речь, и отказался давать какие-либо комментарии. Когда и за чей счет устранят последствия стихии, нашему агентству выяснить не удалось — директор управляющей компании «Уют», обслуживающей дом, не ответил на телефонные звонки.