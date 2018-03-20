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20 марта 2018
19 марта 2018
Главные новости Курганской области
17:17  20 марта 2018 0

«Сдуло домик Наф-Нафа». В Кургане после шторма «облысела» многоэтажка. ФОТО

Наружная стена дома сильно пострадала от ветраФото: kgn_news24, Instagram

В Кургане после шторма, который бушевал в городе ночью 19 марта, на доме по адресу 6-А микрорайон, 6а обрушилась часть фасада. Фото опубликованы в аккаунте @kgn_news24 социальной сети Instagram.

«Вот что произошло с домом во время шторма прошлой ночью», — подписаны снимки. В комментариях к записи курганцы иронизируют над «облысевшей» многоэтажкой. «Ладно, хоть сам дом не унесло», «Сдуло домик Наф-Нафа», «Скворечники из пенопласта», — пишут пользователи. На защиту дома встала подписчица alferova3498: «У нас очень хороший дом и очень теплый. А то, что утеплитель сорвало, никто не застрахован. Износ материала от воздействия природных климатических условий и времени никто не отменял», — отпарировала девушка.

Разное. Курган, камыши, спальный район, жилые дома, улица 6амикрорайон6, улица 6амикрорайон6а
Так выглядит здание с другой стороны
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Застройщик Владимир Баскаль, чья компания возводила многоэтажку, заявил «URA.RU», что не понимает, о каком доме идет речь, и отказался давать какие-либо комментарии. Когда и за чей счет устранят последствия стихии, нашему агентству выяснить не удалось — директор управляющей компании «Уют», обслуживающей дом, не ответил на телефонные звонки.

Вера Чернышева
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